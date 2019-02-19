В Екатеринбурге изменилось место проведения митинга против «мусорной реформы»

14:26 | 22.02.2019

Митинг против повышения тарифов за вывоз мусора пройдет в Екатеринбурге в следующее воскресенье, 3 марта. Начало в 12:00. Однако место проведения перенесли с площади Труда на площадь Обороны, так как на площади Труда в это время запланировано другое мероприятие, о чем сообщило министерство общественной безопасности Свердловской области. Организатор митинга против «мусорной реформы» - свердловское отделение КПРФ – согласился на другую площадку, но намерен направить запрос в случае, если на площади Труда в этом время никакого мероприятия не будет.



«Свердловский обком решительно заявляет: "хватит чинивничьей безответственности!". Заявили акцию? Проводите! Недавно в закон "о митингах" были внесены изменения по которым организатор несет финансовую ответственность за отмену мероприятия. Мы направим депутатский запрос с требованием оштрафовать тех, кто занял площадь Труда, но не вышел на нее», - написал в соцсетях первый секретарь свердловского обкома КРПФ Александр Ивачев.



Напомним, что с 2019 года в России введена новая система обращения с ТКО («мусорная реформа»), в соответствии с которой плата за вывоз мусора взимается не с квадратного метра жилья, а исходя из нормативов потребления. Транспортировкой и утилизацией отходов должен заниматься региональный оператор (в Свердловской области конкурс выиграли ЕМУП «Специализированная автобаза», ООО «Рифей» и ООО «ТБО «Экосервис»).