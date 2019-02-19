В Екатеринбурге зафиксировали новый случай подозрения на корь

20:41 | 21.02.2019

Фото: ru.sputnik.md

В уральской столице зафиксирован новый случай подозрения на корь, об этом рассказали в пресс-службе управления областного Роспотребнадзора.



Материал для анализа сейчас исследуют в лаборатории, если завтра результат подтвердится, то карантин в школах и детсадах продлится ещё на 21 день. Последний раз случай кори подтверждали 11 февраля.



Отметим, на сегодняшний день в Екатеринбурге зафиксировано всего 30 случаев заболевания корью.