Свердловчанина, поджегшего дом с людьми, приговорили к пожизненному лишению свободы

17:28 | 21.02.2019

фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Житель Верхотурья 1986 года рождения приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за поджог, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Напомним, трагедия произошла в ночь на 11 октября 2017 года. Мужчина поджег двухквартирный дом на улице Малышева. Мотивом стал конфликт с проживавшим там мужчиной. Однако при пожаре пострадал не он, а его соседи.



При тушении пожара были обнаружены тела пожилого мужчины и его двухлетней внучки, спасти их не удалось, мать девочки скончалась позднее в больнице, также пострадал еще один ребенок, мальчик, его госпитализировали.



Осужденный также должен возместить ущерб на сумму более 1 млн рублей.