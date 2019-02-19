В Екатеринбурге военные передали недействующую школу городу

11:47 | 21.02.2019

Фото: группа школы № 84/«ВКонтакте»

Здание недействующей с 2017 года школы №84, расположенной в 19-м военном городке, вместе с земельным участком передано министерством обороны в собственность Екатеринбурга. Об этом накануне, 20 февраля, на заседании комиссии по развитию образования городской думы Екатеринбурга сообщил заместитель начальника Департамента образования города Михаил Ладейщиков.



Как пояснил Ладейщиков, приказ о передаче участка был подписан заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым буквально за несколько часов до заседания комиссии. По словам представителя мэрии план работ по переданной на баланс города школе, которая на протяжении 50 лет не приводилось в порядок и не подвергалась капитальному ремонту, появится не раньше 2020 года, при этом само здание, в связи с его состоянием, скорее всего, придется снести. Проще построить новое.



Напомним, что передать ветхую школу на баланс Екатеринбурга военные обещали еще в ноябре 2017 года, но выдвигая при этом условие, что администрация города за свой счёт проведёт кадастровые работы и перенесёт школьное ограждение. Стоит отметить, что такая «доброта» снизошла на военных после того, как здание школы признали аварийным и не приняли в эксплуатацию перед новым учебным годом, ученикам же тогда предложили временно перейти на дистанционное обучение.