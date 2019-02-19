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11:47 | 21.02.2019
Фото: группа школы № 84/«ВКонтакте»
В Екатеринбурге военные передали недействующую школу городу
Как пояснил Ладейщиков, приказ о передаче участка был подписан заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым буквально за несколько часов до заседания комиссии. По словам представителя мэрии план работ по переданной на баланс города школе, которая на протяжении 50 лет не приводилось в порядок и не подвергалась капитальному ремонту, появится не раньше 2020 года, при этом само здание, в связи с его состоянием, скорее всего, придется снести. Проще построить новое.
Напомним, что передать ветхую школу на баланс Екатеринбурга военные обещали еще в ноябре 2017 года, но выдвигая при этом условие, что администрация города за свой счёт проведёт кадастровые работы и перенесёт школьное ограждение. Стоит отметить, что такая «доброта» снизошла на военных после того, как здание школы признали аварийным и не приняли в эксплуатацию перед новым учебным годом, ученикам же тогда предложили временно перейти на дистанционное обучение.
© «Вечерние Ведомости»
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