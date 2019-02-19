За ночь в Екатеринбурге сгорели два дома

10:28 | 21.02.2019

Фото: служба спасения «СОВА»

Прошедшей ночью в Екатеринбурге сгорели два дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Так, на улице Змеиная гора загорелся частный жилой дом. Площадь пожара составила 60 кв.м. В тушении были задействованы три единицы техники, девять человек личного состава. Дом сгорел.



В коллективном саду на Челябинском тракте сгорел садовый дом и деревянные надворные постройки. Площадь пожара составила 60 кв.м. Тушили пожар две единицы техники, семь человек личного состава.



