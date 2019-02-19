Разыскивается без вести пропавший 52-летний житель Невьянска

09:55 | 21.02.2019

В Невьянске следственные органы разыскивают 52-летнего Сергея Александровича Кондюрина. В период с 31 января по 1 февраля этого года он ушел из дома на улице Ленина и до сих пор его местонахождение неизвестно.



Приметы пропавшего: рост 174 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Особые приметы: на носу имеются папилломы, отсутствует фаланга среднего пальца правой руки. На момент исчезновения был одет в вязанную темную шапку, синюю куртку с желтыми вставками на локтях, зимние черные ботинки.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кондюрина, просят обращаться по телефонам: 8(34356) 4-49-90 (следственный отдел СК России), 8(34356) 2-16-35 (отдел уголовного розыска МО МВД России «Невьянский»), 8(34356) 2-38-68 (дежурная часть МО МВД России «Невьянский»).