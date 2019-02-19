В ДТП с микроавтобусом на Челябинском тракте пострадали три человека

Фото: ИА «Ночные новости» .

Серьёзное ДТП с тремя пострадавшими произошло на Челябинском тракте, недалеко от Патрушей. Рейсовый микроавтобус с прицепом протаранил работавшую на дороге снегоуборочную технику.Как пишет E1.RU, изначально сообщалось о шести пострадавших, но как стало известно позже, в 36-ю больницу на «скорой» доставили трех человек — двух пассажиров и водителя микроавтобуса. Один из пострадавших с серьёзными переломами находится в тяжелом состоянии.По сообщению сотрудников ГИБДД, снегоуборочная техника в момент ДТП двигалась, врезавшийся в неё микроавтобус повредил находящееся в задней части оборудование. Водитель снегоуборочной машины не пострадал.Более подробно об обстоятельствах произошедшего в ГИБДД пообещали сообщить позже.