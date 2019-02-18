Цуканов надеется, что Москва даст денег на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге

15:45 | 20.02.2019

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов рассчитывает на выделение денег из федерального бюджета для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге, об этом он рассказал в ходе выездного совещания Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в Тюмени. По словам полпреда, вторая ветка позволит сократить аварийность в городе и улучшить экологию.



«По расчетам экспертов, строительство второй линии метро перераспределит до 45% пассажиропотока в более безопасные условия перевозки, сократит на 25% количество мест концентрации ДТП», - цитирует Цуканова ТАСС.



Напомним, что вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге поднимается регулярно. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о начале работы над проектом второй ветки. Вопрос финансирования на данный момент остается открытым, сроки строительства не определены.