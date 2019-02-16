В Екатеринбурге загорелся частный дом на Степана Разина

19:16 | 19.02.2019

Фото: Николай Скакунов/Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге сегодня днём загорелся дом на улице Степана Разина.



Как прокомментировали в МЧС, по предварительным данным в огне никто не пострадал.



Стоит добавить, что на месте, где загорелось здание, осталось всего несколько частных домов. На этой территории в ближайшее время планируется построить большой жилой комплекс.