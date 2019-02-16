На благоустройство парка возле Дворца молодёжи в Екатеринбурге потратят почти 2 миллиона рублей

19:04 | 19.02.2019

Фото: Администрация Верх-Исетского района города Екатеринбурга

Парк имени XXII Партсъезда планируют благоустроить за 1 млн 959 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на портале госзакупок. Мэрия ищет подрядчика.



Согласно документу, к 11 ноября 2019 года в парке появится три площадки для детей разных возрастов, три спортивных площадки, а также место для выгула собак. В парке будет установлено освещение, урны, скамейки и ограждения.



Отметим, победителя аукциона определят 4 марта.