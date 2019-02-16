В свердловское МинЖКХ поступило более 200 жалоб на регоператоров по вывозу мусора

17:49 | 19.02.2019

ковровскиевести.рф

В министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области поступило более 200 жалоб из-за некорректных данных в квитанциях за вывоз мусора, сообщает департамент информполитики региона.



Напомним, что с 2019 года в России введена так называемая «мусорная реформа». Недавно свердловчане получили первые квитанции от региональных операторов, занимающихся вывозом отходов. Многие жители заметили в платежках грубые опечатки, в том числе завышение стоимости. Кроме того, выявлены нарушения по срокам выставления квитанций.



«Все это свидетельствует о неудовлетворительной работе региональных операторов и нанятых ими расчетных центров, и снижает доверие людей не только к их работе, но и в целом ко всей системе обращения с ТКО, что, на наш взгляд, совершенно необоснованно и недопустимо», - отметил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.



Смирнов потребовал от регоператоров незамедлительно устранить нарушения, в том числе сформировать актуальную базу данных потребителей.