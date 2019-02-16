КПРФ планирует провести митинг против «мусорной реформы» в Екатеринбурге

16:03 | 19.02.2019

КПРФ подала уведомление о проведении в Екатеринбурге митинга против «мусорной реформы». Планируется, что он пройдет 3 марта на площади Труда, начало в 12:00. По словам первого секретаря свердловского обкома КРПФ Александра Ивачева, аналогичные акции пройдут по всей области.



«Мы уверены, что введение новой системы нормально не проработано, а главное, не просчитано с точки зрения тарифов. Напомню, Екатеринбург - один из самых дорогих городов в стране (148,62 рубля/человек). Например, в соседнем Челябинске тариф - 67,59 рубля с человека, в Ижевске - 98,48 рублей с человека, в Уфе - 70 рублей, в Казани - 71,95 рубля, в Красноярске на левом берегу 79 рублей, на правом – 112 рублей с человека в месяц», - написал Ивачев в соцсетях.



Напомним, что с 2019 года в России введена новая система обращения с ТКО («мусорная реформа»), в соответствии с которой плата за вывоз мусора взимается не с квадратного метра жилья, а исходя из нормативов потребления. Транспортировкой и утилизацией отходов должен заниматься региональный оператор (в Свердловской области конкурс выиграли ЕМУП «Специализированная автобаза», ООО «Рифей» и ООО «ТБО «Экосервис»).



Ранее стало известно, что свердловское УФАС проведет проверку обоснованности размеров тарифов на вывоз мусора.