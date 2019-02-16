Свердловские приставы выдворили из России мигранта-алиментщика

15:47 | 19.02.2019

фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Свердловские приставы отправили на родину нелегального мигранта – гражданина Казахстана, приехавшего в Россию на заработки. Иностранец нарушил режим пребывания на территории РФ.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, живя на Урале, мужчина накопил задолженность по алиментам и уголовным штрафам, за что он был ограничен в праве выезда за пределы РФ. Несмотря на это, суд принял решение о принудительном выдворении из-за нарушения миграционного законодательства.



Так как мужчина является носителем опасных инфекционных заболеваний, его не могли отправить на родину самолетом, а перевезли в специальном автомобиле до границы с Казахстаном.