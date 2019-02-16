В Екатеринбурге хотят создать музейно-мемориальный комплекс о подвиге тыловиков

10:20 | 19.02.2019

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Ветеранские общественные организации предложили создать в Екатеринбурге музейно-мемориальный комплекс о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



По задумке музейно-мемориальный комплекс тыловикам должен появиться к 75-летию Победы в 2020 году. Председатель Екатеринбургской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Федор Ледерер предложил разместить комплекс в районе кинотеатра «Заря» в Орджоникидзевском районе.