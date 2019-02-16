Новости дня
10:20 | 19.02.2019
litnet.com
В Екатеринбурге хотят создать музейно-мемориальный комплекс о подвиге тыловиков
По задумке музейно-мемориальный комплекс тыловикам должен появиться к 75-летию Победы в 2020 году. Председатель Екатеринбургской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Федор Ледерер предложил разместить комплекс в районе кинотеатра «Заря» в Орджоникидзевском районе.
© «Вечерние Ведомости»
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