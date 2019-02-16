На Урале заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад

09:51 | 19.02.2019

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В Свердловской области заболеваемость ОРВИ и гриппом идет на спад. За прошедшую неделю, с 11 по 17 февраля, зарегистрировано 37,8 тысячи случаев заболевания, что ниже уровня эпидпорога на 17%. В Екатеринбурге зафиксировано 13,3 тысячи случаев заболевания, и здесь уровень выше эпидпорога на 4%. При этом прирост заболеваемости происходит в основном за счет подростков старше 15 лет и взрослых.



Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, по данным на 15 февраля, в регионе из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ не работают 37 школ и 10 детских садов. Частично образовательный процесс приостановлен в 94 детских дошкольных учреждениях, где закрыто 123 группы, и в 41 школе, где закрыто 94 класса.