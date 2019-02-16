В Екатеринбурге «Автомобилист» одержал победу над «Нефтехимиком» 5:3

23:02 | 18.02.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 18 февраля, хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге встретил на домашнем льду команду «Нефтехимик». Матч завершился победой уральцев со счётом 5:3.



Авторами шайб в составе «Автомобилиста» стали Анатолий Голышев (два гола), Георгий Белоусов, Найджел Доус и Стефан Да Коста.



Уральский клуб досрочно стал победителем Восточной конференции. До конца регулярного сезона перед «шофёрами» ещё две игры, однако они уже сейчас недосягаемы для ближайших соперников (на счету у «Автомобилиста» 91 очко, «Барыс» имеет в запасе лишь 84).



Напомним, уральцы отправились на выезд. Следующая игра состоится 20 февраля с командой «Сибирь».