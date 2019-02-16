В Екатеринбурге на первоклассницу напала свора бродячих собак: искусали руку и загрызли той-терьера школьницы

В Екатеринбурге на улице Бажова на семилетнюю девочку, которая днём выгуливала своего питомца – пса по кличке Роки породы той-терьер, – напала свора бродячих собак. Псы принялись терзать не только девочку, но и её питомца, в результате чего маленькая собачка получила травмы, не совместимые с жизнью, а у школьницы оказалась прокусана рука.— Собаки на стоянке набросились на моего ребёнка, у неё повреждена рука. Дочка говорит, что не помнит, как это случилось, говорит, что пыталась убежать. Не представляю, что она сейчас переживает, — рассказала Надежда, мама пострадавшей девочки. — Я попыталась сфотографировать этих собак, но к ним даже страшно подойти. Они живут на стоянке, на привязи, их кормят. Но их периодически выпускают, и они ходят у нас по дворам.По словам Надежды, после нападения своры собак девочка истекала кровью. В больнице ей обработали раны и сделали прививку от бешенства. Но вот той-терьеру Роки повезло гораздо меньше – у собачки оказались прокусаны внутренние органы. Согласно справке от ветеринара, маленькому Роки прокусили грудную клетку, брюшную стенку и сильно повредили лёгкие. После нападения собак пёс остался жив. Ему поставили капельницу и предложили сделать дорогостоящую операцию. Но, как говорит мама пострадавшей девочки, шансов на выздоровление питомца даже после хирургического вмешательства было бы мало. Маленького Роки пришлось усыпить.Семья пострадавшей девочки написала заявление в полицию.— В отдел полиции № 1 поступило заявление о том, что в субботу пострадала собака от нападения других собак и в результате в клинике ее пришлось усыпить, — рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. — Полиция проводит проверку по данному факту, устанавливается, были ли это бродячие собаки или у них есть хозяева.Мама девочки отправила фотографии места, где живут эти псы. По словам женщины, они обитают на стоянке на Шевченко, 28. По этому адресу находится автокомплекс, но там нам по телефону ответили, что это не их животные.— У нас не живут собаки, рядом с нами находится платная парковка, и они живут там, — рассказали в автосалоне. — Стоянка просто находится с нами на одной территории.К этому часу стало также известно, что следственный комитет оперативно отреагировал на случившееся и уже готов провести экспертизу, которая покажет, насколько сильно пострадала девочка.— В данной ситуации усматриваются признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, отвечающими за отлов бродячих животных, — объяснили в СК свое решение. — Будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, в том числе конкретные должностные лица, в компетенцию которых входит отлов бродячих животных. Чтобы определить тяжесть вреда, причинённого здоровью ребёнка, будет проведена соответствующая экспертиза.Фото: Е1