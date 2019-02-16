В Кольцово у пассажира из Китая изъяли партию сигарет

16:43 | 18.02.2019

пресс-служба Уральского таможенного управления

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли у пассажира, прилетевшего из Пекина, более тысячи сигарет.



Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, мужчина вез множество пакетов с едой и другой продукцией. При этом он пытался пройти через «зеленый коридор», хотя находившаяся в его багаже партия сигарет – 1400 штук – подлежала декларированию.



Отметим, что пассажир старше 18 лет может провозить без декларирования 200 сигарет, 50 сигар и 250 граммов табака. Остальное нужно декларировать в «красном коридоре». Таким образом, жителю КНР оставили только разрешенные 200 сигарет.



«По факту несоблюдения запретов и ограничений на ввоз на таможенную территорию ЕАЭС товара пассажиру рейса «Пекин-Екатеринбург» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по факту недекларирования товара. Проводится расследование. А так как это подакцизный товар, то остальные сигареты китайцу, скорее всего, не вернут», - отметил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.