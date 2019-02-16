Администрацию Талицкого ГО через суд заставляют обеспечить жителей питьевой водой

14:32 | 18.02.2019

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В Талице прокуратура через суд добивается обеспечения жителей питьевой водой. Ранее сотрудники надзорного ведомства проверили все 18 муниципальных артезианских скважин и установили: качество воды, которую получают жители, не соответствует требованиям СанПиН.



В ноябре прошлого года прокуратура подала иск к администрации округа с требованием обеспечить жителей качественной питьевой водой. Суд удовлетворил иск, но, так как для приведения воды в нормативное состояние необходимо провести значительный объем работ, срок установлен до 1 июня 2020 года.