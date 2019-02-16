В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ «Аида», «Дирижабль», а также здание Вайнера, 48, об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург».По информации некоторых СМИ, причиной эвакуации снова стали телефонные звонки о минировании. Причем заминированы якобы магазины «Эльдорадо».