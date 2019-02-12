В Нижнем Тагиле стартовал турнир по художественной гимнастике, организованный Ольгой Глацких

18:04 | 15.02.2019

Сегодня в Нижнем Тагиле на площадке ФОК «Президентский» стартовал всероссийский турнир по художественной гимнастике «Ты сможешь сам», организованный Ольгой Глацких. Соревнования продлятся три дня. Участие в них примут более 450 гимнасток от 6 до 14 лет.



Как сообщает АН «Между строк», турнир, который стал первым проектом Глацких после увольнения с должности директора департамента молодежной политики Свердловской области, посетили министр спорта региона Леонид Рапопорт и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.







Напомним, что, будучи чиновником, Глацких «прославилась» заявлением, что «государство ничего не должно молодежи».