Евгений Куйвашев рассказал о планах по созданию научно-образовательного центра на Урале

17:09 | 15.02.2019

В Свердловской области порядка 20 промышленных предприятий готовы принять участие в создании научно-образовательного центра, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Евгения Куйвашева.



«Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей активно этот проект поддерживает, есть порядка 20 потенциальных участников из числа промышленных предприятий», - сказал Куйвашев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.



По словам главы Среднего Урала, регион имеет всю необходимую базу для создания научно-образовательного центра. Так, базами центра могут стать Уральский федеральный университет и Уральское отделение РАН.



Напомним, что, согласно майскому указу президента России Владимира Путина, к 2024 году в стране необходимо создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.