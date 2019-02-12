В Екатеринбурге добились ликвидации несанкционированной свалки на Соболева

21:44 | 14.02.2019

Фото: Общероссийский народный фронт

В столице Урала решили проблему с несанкционированной свалкой во дворе дома по адресу Соболева, 19.



За ликвидацию свалки взялись эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Обратившись в министерство энергетики и ЖКХ, общественники смогли решить проблему буквально за несколько часов.



Как отметила член Центрального штаба Народного фронта, руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева, жители, обратившиеся с просьбой помочь с вывозом мусора, жаловались также на растущие тарифы. По её мнению, властям необходимо выходить на диалог с населением, чтобы объяснить почему появляются начисления в квитанциях.



Добавим, подобную проблему активисты ОНФ недавно помогали решать жителям дома на Кировоградской, 51. Представители организации намерены и дальше продолжать ликвидировать незаконные скопления мусора, а также уделять внимание повышению прозрачности формирования тарифов на вывоз мусора в Свердловской области.