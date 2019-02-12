В Екатеринбургском зоопарке родился полосатый варан, но увидеть его пока нельзя

11 февраля у пары полосатых варанов Леденца и Пастилы из Екатеринбургского зоопарка родился малыш. Мальчик это или девочка, пока неизвестно: пол у этих ящериц определяется не раньше полутора лет. Сейчас маленький варан содержится в специальном отсаднике, потому что взрослые особи могут съедать потомство.Как рассказали в пресс-службе зоопарка, это уже второй случай размножения полосатых варанов. В прошлом году у этой же пары варанов родился малыш. Всего в зоопарке Екатеринбурга три полосатых варана: самка Пастила и самцы Леденец и Мармелад.Посетители нескоро смогут увидеть детенышей варанов – сначала они должны окрепнуть и подрасти.