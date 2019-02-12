В Екатеринбурге на улице Контролеров горел яхт-клуб

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Контролеров загорелось помещение яхт-клуба, сообщает служба спасения «СОВА».Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В ангаре яхт-клуба огнем поврежден спортивный инветарь. Благодаря слаженным действиям пожарных дальнейшего распространения огня не допущено.