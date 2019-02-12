Замглавы Екатеринбурга призвал усилить борьбу с накатом на дорогах

17:33 | 13.02.2019

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Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов призвал районных заместителей усилить борьбу с накатом на дорогах.



«На дорогах еще остался гололед и колеи. Сейчас необходимо оперативно усилить предотвращение наката, чтобы привести дороги и тротуары в нормативное состояние. В целом, службы благоустройства функционируют в усиленном режиме, но еще есть над чем работать», - сказал чиновник.



Для улучшения качества работы Бубнов предложил активно сотрудничать с квартальными: именно к ним часто поступают жалобы жителей.



По данным мэрии, за прошедшую ночь с улиц Екатеринбурга вывезли 9,4 тысяч снега.