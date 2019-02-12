Екатеринбурженку обвиняют в оскорблении сотрудников ГИБДД

13:52 | 13.02.2019

Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за оскорбление представителей власти, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



По версии следствия, днем 7 января автомобиль екатеринбурженки остановили на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган, в районе села Покровское, из-за нарушения правил тонировки. Недовольная женщина публично оскорбила сотрудников ГИБДД, используя нецензурную лексику.



«Решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанной гражданки принято, в том числе, с учетом результатов проведенного соответствующими специалистами лингвистического исследования видеозаписи, осуществленной на месте происшествия сотрудниками полиции», - говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СКР.



Речь идет о предпринимательнице Владиславе Благодаревой. Ранее она записала видео, где рассказала, что сотрудник ГИБДД дразнил ее, сложив губы «уточкой». Женщина восприняла это как издевательство и не выдержала.



«Мне непонятно, на каком основании может быть возбуждено уголовное дело, поскольку на месте инцидента, кроме меня и двух сотрудников ГИБДД, прямо заявивших на видеозаписи в ответ на вопрос: "Вы издеваетесь, что ли?" - "да", и потом сливших эти свои развлечения в Интернет, никого не было.

Но у меня есть адвокат - это Дмитрий Загайнов - ему с этим и предстоит разбираться», - прокомментировала ситуацию девушка.

