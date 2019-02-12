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13:23 | 13.02.2019
Оперативники свердловского УФСБ задержали при получении двух миллионов рублей сотрудника УЭБиПК
Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил нашей редакции факт проведенной накануне спецоперации.
«Практически всю минувшую ночь в спецоперации, о которой идет речь, принимали участие как наши партнеры из регионального ФСБ, так и сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. Руководством главка по данному факту назначено проведение детальной служебной проверки. Если по её результатам вина задержанного подтвердится, его незамедлительно с позором уволят из системы МВД и привлекут к предусмотренной законом уголовной ответственности, а всех его непосредственных начальников за неэффективную работу с личным составом по антикоррупционной составляющей к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до понижения в должности и объявления о неполном служебном соответствии. Отмечу, что борьба с нерадивыми стражами правопорядка в гарнизоне не прекращается практически ни на одни сутки. Только в прошлом 2018 году по материалам сыщиков УСБ ГУ МВД области наши партнеры из Следственного комитета возбудили 76 уголовных дел, на тюремные нары отправлено 43 должностных лица различного уровня», – прокомментировал полковник Горелых.
Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве» (ст.291.1 УК РФ). С участием задержанного подполковника полиции проводится комплекс необходимых следственных действий. Кроме того, при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ и управления собственной безопасности областного ГУ МВД выполняется комплекс мероприятий по установлению иных возможных подозреваемых.
© «Вечерние Ведомости»
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