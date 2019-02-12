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13:23 | 13.02.2019

Оперативники свердловского УФСБ задержали при получении двух миллионов рублей сотрудника УЭБиПК

Оперативники УФСБ России по Свердловской области совместно с УСБ регионального полицейского главка накануне вечером задержали сотрудника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД Дмитрия С. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в силовых структурах. По данным издания, полицейский служил в подразделении по борьбе с налоговыми преступлениями. Задержание происходило при получении двух миллионов рублей.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил нашей редакции факт проведенной накануне спецоперации.

«Практически всю минувшую ночь в спецоперации, о которой идет речь, принимали участие как наши партнеры из регионального ФСБ, так и сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. Руководством главка по данному факту назначено проведение детальной служебной проверки. Если по её результатам вина задержанного подтвердится, его незамедлительно с позором уволят из системы МВД и привлекут к предусмотренной законом уголовной ответственности, а всех его непосредственных начальников за неэффективную работу с личным составом по антикоррупционной составляющей к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до понижения в должности и объявления о неполном служебном соответствии. Отмечу, что борьба с нерадивыми стражами правопорядка в гарнизоне не прекращается практически ни на одни сутки. Только в прошлом 2018 году по материалам сыщиков УСБ ГУ МВД области наши партнеры из Следственного комитета возбудили 76 уголовных дел, на тюремные нары отправлено 43 должностных лица различного уровня», – прокомментировал полковник Горелых.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве» (ст.291.1 УК РФ). С участием задержанного подполковника полиции проводится комплекс необходимых следственных действий. Кроме того, при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ и управления собственной безопасности областного ГУ МВД выполняется комплекс мероприятий по установлению иных возможных подозреваемых.

© «Вечерние Ведомости»

 


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