В Екатеринбурге детей, которым не хватило мест в школах по месту проживания, предложили возить в другие районы за счет города

13:13 | 13.02.2019

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков предложил решить проблему с нехваткой мест в первых классах определенных школ с помощью автобусов: детей можно возить в учебные учреждения других районов. Причем делать это нужно за счет города, родители не виноваты, что школ не хватает, а зарегистрироваться первыми они не успели.



«Запись детей в 1-е классы в Екатеринбурге в очередной раз вызвала большой общественный резонанс, но в этот раз следствие встало впереди причины. Следствие – это ожидавшийся сбой на сайте «Госуслуг», а причина – это несоответствие количества мест в первых классах количеству будущих первоклашек, проживающих в новых микрорайонах и новых жилых комплексах, а поэтому большой родительский ажиотаж, вызывающий сбой в Интернете», - отмечается в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.



Игорь Мороков считает, что пересмотр первоначальных списков по зачислению в первые классы только усугубит проблему: одним родителям это покажется справедливым, другие поднимут новую волну возмущения. Ранее появилась информация, что в школах могут увеличить численность учеников первых классов до 40, под учебные классы перестроят вспомогательные помещения. По мнению омбудсмена, это не лучшее решение, которое может негативно сказаться на здоровье детей.



«Наверное, это не лучшие способы решения проблемы, поскольку нормы СанПиНов разработаны не с кондачка. Все эти уплотнения не добавят здоровья нашим детям: появятся проблемы с организацией школьного питания, с теснотой в помещениях, гардеробах и т.д.», - говорится в сообщении.



Таким образом, лучший вариант, по мнению Морокова, организовать перевозку детей в школы, где есть места.