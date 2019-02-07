Свердловчанин взял золото в Кубке России по фрирайду

Спортсмен из Екатеринбурга занял первое место в Кубке России по фрирайду (катание по неподготовленным склонам). Соревнование дважды перенесли из-за плохой погоды и циклона.Выбранный для турнира склон оказался очень непростым. Даже подготовленные спортсмены с трудом преодолели все препятствия и дошли до финиша. Из-за большой длины склона в некоторых местах терялась видимость и уже тяжело было ориентироваться дальше.В финале оказались сильнейшие, однако его пришлось отменить из-за непогоды. Победитель в таких случаях определяется по результатам квалификации, где екатеринбурженец и смог занять лидирующую позицию.