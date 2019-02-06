Екатеринбург засветился на британском телеканале: в объектив попала разморозка самолёта в Кольцово

20:08 | 8.02.2019

Фото: kapital-rus.ru

Новостной телеканал Великобритании ODN опубликовал видеоролик о суровой зиме в России. Несмотря на то, что акцент был сделан именно на сибирских морозах, поскольку именно этот регион иностранцы ассоциируют с лютыми морозами, в объектив камер попал и Екатеринбург. В свой ролик британские журналисты взяли разморозку самолёта в Кольцово.







Кроме Екатеринбурга ODN показал флешмоб под русским названием #dubakchallenge, к которому на этой неделе присоединились россияне. Каждый из них брал емкость с кипятком и выплёскивал его на морозе. Вода тут же превращалась в лед, а участники флешмоба делали красивые снимки.