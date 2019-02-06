Карантин в школах Екатеринбурга снимут с понедельника

16:04 | 8.02.2019

Фото: gazeta-ch.ru

Не позднее понедельника, 11 февраля, будет снят карантин, введённый из-за эпидемии гриппа в образовательных учреждениях Екатеринбурга. Об этом сообщила начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева, добавив, что санврачи рекомендовали возобновить учебный процесс с 9 февраля, но суббота и воскресенье уйдут на подготовку к приёму детей и завоз продуктов. По словам чиновницы, точную дату определит глава города



Как отмечает и. о. начальника Центрального екатеринбургского отдела регионального управления Роспотребнадзора Елена Киямова, некоторые ограничения всё же останутся. Из-за продолжающих действовать в столице Урала ограничительных мероприятий, посещать школы смогут только привитые от кори и гриппа дети.



«Мы отслеживаем ситуацию ежедневно. Как только мы увидим, что будет снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослых, мы ограничительные мероприятия снимем полностью», - добавила Киямова.



По данным эпидемиологов, количество вновь заболевших снижается, так за первые три дня текущей недели в Екатеринбурге гриппом и ОРВИ заболели около 9 000 человек, а ещё неделю назад, за аналогичный период, заболевших было порядка 22 000. Стоит отметить, что и число подхвативших вирус детей за это время заметно уменьшилось, практически в 2 раза. А вот обстановка с корью в городе по-прежнему остается сложной. За неполные полтора месяца нового года в столице Урала зафиксировано 27 случаев заболевания.