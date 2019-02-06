Новости дня
16:04 | 8.02.2019
Фото: gazeta-ch.ru
Карантин в школах Екатеринбурга снимут с понедельника
Как отмечает и. о. начальника Центрального екатеринбургского отдела регионального управления Роспотребнадзора Елена Киямова, некоторые ограничения всё же останутся. Из-за продолжающих действовать в столице Урала ограничительных мероприятий, посещать школы смогут только привитые от кори и гриппа дети.
«Мы отслеживаем ситуацию ежедневно. Как только мы увидим, что будет снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослых, мы ограничительные мероприятия снимем полностью», - добавила Киямова.
По данным эпидемиологов, количество вновь заболевших снижается, так за первые три дня текущей недели в Екатеринбурге гриппом и ОРВИ заболели около 9 000 человек, а ещё неделю назад, за аналогичный период, заболевших было порядка 22 000. Стоит отметить, что и число подхвативших вирус детей за это время заметно уменьшилось, практически в 2 раза. А вот обстановка с корью в городе по-прежнему остается сложной. За неполные полтора месяца нового года в столице Урала зафиксировано 27 случаев заболевания.
© «Вечерние Ведомости»
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