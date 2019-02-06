В Серове на лыжной базе пострадал маленький ребенок, катавшийся на «бублике»

15:50 | 8.02.2019

newsbeezer.com

В Серове возбуждено уголовное дело о травмировании ребенка на лыжной базе «Снежинка», сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по региону.



Инцидент произошел 5 февраля. 7-летний мальчик катался вместе с мамой на так называемом «бублике». По предварительной информации, тюбинговая трасса не была огорожена должным образом, в результате женщина с ребенком вылетели с нее. Ребенок получил сочетанную травму головы и ног.



Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Следователи опрашивают очевидцев и сотрудников лыжной базы.



Напомним, что 2 февраля в поселке Ис Нижнетуринского района 8-летний мальчик получил черепно-мозговую травму при катании с горки. По данному факту также возбуждено уголовное дело.