В феврале должно возобновиться строительство ЖК «Кольцовский дворик»

12:33 | 8.02.2019

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Строительные работы на площадке екатеринбургского долгостроя ЖК «Кольцовский дворик» возобновятся в феврале, сообщил в ходе заседания координационной комиссии по защите прав дольщиков заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько.



Пока строительство будет вестись на средства Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) и подрядных организаций. Затем из областного бюджета выделят порядка 500 млн рублей. По словам директора САИЖК Александра Комарова, дом №4, имеющий большую степень готовности, планируется сдать не позднее июня 2020 года.



Напомним, что при строительстве ЖК «Кольцовский дворик» пострадали более 400 человек. 93 из них согласились обменять недостроенное жилье на готовые квартиры в доме на Рощинской.