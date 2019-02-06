Жители Тавды попросили у депутата новый автобусный маршрут

12:31 | 8.02.2019

В Свердловской области могут запустить новый автобусный маршрут от Туринска до Тавды. В настоящее время добраться до Тавды можно только автобусом из Екатеринбурга, который ходит один раз в сутки. Перспективы появления нового маршрута обсуждались накануне на встрече депутата Заксобрания Александра Коркина с министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василием Старковым.



Как рассказал корреспонденту veved.ru депутат, в министерстве пока взяли паузу на изучение ситуации транспортного сообщения между двумя городами.



«Василий Владимирович сказал, что он не против автобусного маршрута, учитывая, что у перевозчика новый автопарк», – отметил Александр Коркин.



По его словам, поводом для встречи с министром стали многочисленные обращения от жителей Тавды.



Его коллега, депутат думы Туринского городского округа Михаил Семейкин говорит, что в настоящее время автобус до Туринска из Екатеринбурга выдвигается в 6:40, а до Тавды из уральской столицы в 10:30.



«Жители Тавды, которые прилетели на самолете или приехали ночью на поезде в Екатеринбурге, вынуждены часами сидеть на автовокзале, дожидаясь своего рейса. Мы предлагаем, чтобы пассажиры утреннего рейса до Туринска, могли по прибытию пересесть на другой автобус и тут же ехать дальше до Тавды. Это будет комфортно для пассажиров, они будут домой приезжать на три часа раньше. Требуется лишь согласие Минтранспорта, перевозчик готов выделить на маршрут 19-местный микроавтобус Мерседес», – говорит Михаил Семейкин.