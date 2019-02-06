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10:36 | 8.02.2019
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Комиссия «Единой России» обсудит высказывание екатеринбургского депутата о платном питании школьников
«Мы не можем исключить Дерягину из партии, так как она не является ее членом. Однако она является сторонницей «Единой России», поэтому данный вопрос будет рассмотрен на Комиссии по этике во вторник. Ее позиция вовсе не является позицией партии, и мы изучим все обстоятельства данного дела и вынесем решение», - сказал заместитель секретаря Генерального совета ЕР Евгений Ревенко.
© «Вечерние Ведомости»
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