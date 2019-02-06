В Каменске-Уральском судебные приставы задержали подозреваемого в истязании

10:10 | 8.02.2019

В Каменске-Уральском судебные приставы задержали мужчину, обвиняемого в истязании сожительницы. О преступлении стало известно после того, как женщина обратилась в травмпункт.



Так как обвиняемый добровольно не явился на судебное заседание, за ним отправили судебных приставов. Мужчина пытался сбежать от приставов, а его сожительница, проходившая по делу потерпевшей, заступилась за него.



«Несмотря на то, что женщина проходила по делу в качестве потерпевшей, подозреваемый с завидным постоянством причинял ей физическую и психологическую боль - гражданка продолжала состоять с ним в отношениях, терпеть семейное насилие, всячески покрывать его и выгораживать», - отмечают в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.



В итоге обвиняемого все-таки задержали и передали сотрудникам полиции.