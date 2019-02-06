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10:08 | 8.02.2019
«Всё! Кина не будет!»: «Колизей» больше не кинотеатр, а место для проведения вечеринок
«Финита ля комедия. Или подведем итоги. Ровно год назад я занялся кинотеатром «Колизей». Было принято решение показывать только авторское кино и только на языке оригинала с субтитрами. Весь год мы держались этого правила. И, кстати, стали единственными в городе, кто показывал Рустама Хамдамова и фильмы про пионеров моды. Мы провели более десятка кинофестивалей, несколько встреч с режиссерами, а также пару выставок. За год наши программы посетило более 15 тысяч человек. И около 500 человек стали членами нашего «Киноклуба». На сегодняшний день кинотеатр опечатан новым руководством. Насколько мне известно, возобновлять кинопоказы не планируется.», - написал Словиковский, одновременно с этим объявивший о своём увольнении с 7 февраля. Причиной прекращения кинопоказов в «Колизее», по его мнению, является то, что однозальные кинотеатры «не выживают», поэтому теперь, скорее всего, в зале будут проходить разнообразные мероприятия, а фильмы будут показывать в кинотеатре «Салют».
Напомним, что 11 января уволился по собственному желанию директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков, возглавляющий его с 2005 года. Практически сразу этого, 16 января, «Колизей», входящий в состав муниципального предприятия вместе с «Салютом», был закрыт на ремонт, хотя не так давно здание ремонтировали, причем дважды: в 2017-м и 2018-м годах.
Стоит отметить, что «Колизей» — старейший кинотеатр Екатеринбурга, внесенный в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Здание было построено в середине XIX века по проекту архитектора Карла Турского, и изначально в нем располагался первый городской театр. Первый киносеанс в его стенах был организован более 120 лет назад, в 1896 году.
© «Вечерние Ведомости»
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