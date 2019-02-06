«Всё! Кина не будет!»: «Колизей» больше не кинотеатр, а место для проведения вечеринок

10:08 | 8.02.2019

Кинотеатр «Колизей» в Екатеринбурге может сменить статус и прекратить своё существование в качестве киноплощадки. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший замдиректора кинотеатра «Салют» Станислав Словиковский, под управлением которого и находился старейший в городе кинотеатр.



«Финита ля комедия. Или подведем итоги. Ровно год назад я занялся кинотеатром «Колизей». Было принято решение показывать только авторское кино и только на языке оригинала с субтитрами. Весь год мы держались этого правила. И, кстати, стали единственными в городе, кто показывал Рустама Хамдамова и фильмы про пионеров моды. Мы провели более десятка кинофестивалей, несколько встреч с режиссерами, а также пару выставок. За год наши программы посетило более 15 тысяч человек. И около 500 человек стали членами нашего «Киноклуба». На сегодняшний день кинотеатр опечатан новым руководством. Насколько мне известно, возобновлять кинопоказы не планируется.», - написал Словиковский, одновременно с этим объявивший о своём увольнении с 7 февраля. Причиной прекращения кинопоказов в «Колизее», по его мнению, является то, что однозальные кинотеатры «не выживают», поэтому теперь, скорее всего, в зале будут проходить разнообразные мероприятия, а фильмы будут показывать в кинотеатре «Салют».



Напомним, что 11 января уволился по собственному желанию директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков, возглавляющий его с 2005 года. Практически сразу этого, 16 января, «Колизей», входящий в состав муниципального предприятия вместе с «Салютом», был закрыт на ремонт, хотя не так давно здание ремонтировали, причем дважды: в 2017-м и 2018-м годах.



Стоит отметить, что «Колизей» — старейший кинотеатр Екатеринбурга, внесенный в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Здание было построено в середине XIX века по проекту архитектора Карла Турского, и изначально в нем располагался первый городской театр. Первый киносеанс в его стенах был организован более 120 лет назад, в 1896 году.