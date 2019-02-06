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09:42 | 8.02.2019
bebsker.ru
На Урале осуждены мужчина и женщина, изготовившие более 4 кг наркотика
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2017 году злоумышленники арендовали в в дачно-потребительском кооперативе «Снежный» в Кировграде квартиру, где в дальнейшем изготовили более 4,1 кг наркотического средства. Правда, сбыть они его не успели: задержала полиция.
В деле должен быть третий фигурант – неустановленное лицо, продавшее обвиняемым лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры наркотических средств. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство.
Мужчина приговорен к 11 годам строгого режима со штрафом в 450 тысяч рублей, женщина – к 12 с половиной годам общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Вот как приговор суда прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Подозреваемая была задержана представителями МВД 19 декабря 2017 года неподалеку от приемного покоя местной больницы. В медицинское учреждение она привезла своего подельника в наркотической коме, чтобы врачи его спасли. Около недели чудом выживший гражданин находился в реанимационном отделении под охраной полицейских. При производстве синтетических наркотических веществ в своем подпольном цехе он надышался парами. Нарколаборатория функционировала в семи километрах от Кировграда на втором этаже двухэтажного особняка. За аренду половины дома производители смертельного зелья платили владельцам 50 тысяч рублей в месяц», – отметил полковник Горелых.
По его словам, когда сыщики нагрянули с проверкой, обнаружили там весы, колбы и другой инвентарь, а также 3 килограмма 295 граммов сухой синтетики и 7 килограмм 147 граммов ингредиентов. Сотрудники полиции арестовали в доход государства дорогостоящий «Лексус», на котором передвигался хозяин криминальной точки, кстати, даже не имея водительских прав.
© «Вечерние Ведомости»
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