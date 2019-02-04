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20:59 | 6.02.2019
Фото: kudago.com
Екатеринбург решил не тратить бюджетные деньги и собирается отремонтировать гостиницу «Исеть» за счёт средств инвестора
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, сейчас прорабатывается техническая документация к конкурсу с учетом требований к гостиницам и охранных обязательств.
Планируется, что инвестор, заключивший соглашение, восстановит архитектурный облик гостиницы.
Гостиница «Исеть» является одним из самых известных памятников конструктивизма, она входит в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Долгое время в здании используется только первый этаж, для эксплуатации остальных нужен основательный ремонт.
Ранее сообщалось, что у свердловских властей уже есть инвестор, который пожелал остаться неназванным. Интерес к проекту подтверждала и министр инвестиций и развития Виктория Казакова. Предполагается, что, отремонтировав объект, он сможет эксплуатировать здание по своему усмотрению. У городских властей только одна просьба – сохранить там гостиницу.
Звучали предложения о том, чтобы создать на площадке арт-отель. Сейчас же гостиница находится в собственности у «ИнЭкспо».
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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