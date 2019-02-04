Екатеринбург решил не тратить бюджетные деньги и собирается отремонтировать гостиницу «Исеть» за счёт средств инвестора

20:59 | 6.02.2019

Фото: kudago.com

Екатеринбург планирует заключить концессионное соглашение с инвестором по ремонту и эксплуатации гостиницы «Исеть» во втором квартале 2019 года. Соглашение подобного рода предполагает, что ремонт и восстановление исторического облика лягут на плечи инвестора, который просто хочет помочь городу. Что касается того, сможет ли он в последующем заработать на гостинице «Исеть», пока не известно.



Как сообщили в департаменте информационной политики региона, сейчас прорабатывается техническая документация к конкурсу с учетом требований к гостиницам и охранных обязательств.



Планируется, что инвестор, заключивший соглашение, восстановит архитектурный облик гостиницы.



Гостиница «Исеть» является одним из самых известных памятников конструктивизма, она входит в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Долгое время в здании используется только первый этаж, для эксплуатации остальных нужен основательный ремонт.

Ранее сообщалось, что у свердловских властей уже есть инвестор, который пожелал остаться неназванным. Интерес к проекту подтверждала и министр инвестиций и развития Виктория Казакова. Предполагается, что, отремонтировав объект, он сможет эксплуатировать здание по своему усмотрению. У городских властей только одна просьба – сохранить там гостиницу.



Звучали предложения о том, чтобы создать на площадке арт-отель. Сейчас же гостиница находится в собственности у «ИнЭкспо».