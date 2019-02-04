И у стен есть уши: заядлого курильщика поймали за сигаретой в самолёте Москва - Екатеринбург

20:33 | 6.02.2019

Фото: en.sm-news.ru

Полиция задержала мужчину, который курил на борту самолёта, следовавшего из Москвы в Екатеринбург. Несмотря на категорический запрет курения, 46-летний заядлый курильщик предался привычке в туалете воздушного судна. Установленные на борту лайнера противопожарные датчики забили тревогу, и курильщика удалось легко вычислить.



В Кольцово мужчину встречала полиция. Несмотря на то, что его сигарета не повредила имущества самолёта и не создала аварийной ситуации, курильщику придётся заплатить за привычку административный штраф от 500 до 1500 рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По её словам, экипаж принял решение не совершать аварийную посадку из-за курящего пассажира.