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20:33 | 6.02.2019
Фото: en.sm-news.ru
И у стен есть уши: заядлого курильщика поймали за сигаретой в самолёте Москва - Екатеринбург
В Кольцово мужчину встречала полиция. Несмотря на то, что его сигарета не повредила имущества самолёта и не создала аварийной ситуации, курильщику придётся заплатить за привычку административный штраф от 500 до 1500 рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, экипаж принял решение не совершать аварийную посадку из-за курящего пассажира.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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