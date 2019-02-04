Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

17:54 | 6.02.2019

Житель Асбеста предстанет перед судом за незаконную рубку 36 деревьев

Следователи из полиции Асбеста направили в суд уголовное дело по факту незаконной рубки леса (ч.3 ст. 260 УК РФ). В апреле 2018 года на территории Асбеста в лесном массиве был обнаружен автомобиль марки «ГАЗ-66», в кузове которого находились напиленные деревья. В общей сложности было уничтожено около 36 деревьев породы сосны и березы. Сумма причиненного ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Факт незаконной рубки был выявлен оперативниками местного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудником лесничества. В результате оперативно - розыскных мероприятий полицейские установили организатора лесозаготовки. Им оказался 47-летний местный житель, который не имел разрешительных документов на вырубку насаждений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Отметим, что в настоящее время в Асбестовском городском суде рассматривается сразу два уголовных дела по факту незаконной рубки леса. В первом случае на скамье подсудимых оказался некто Томилов А.В. (заседание состоится 11 февраля), а во втором известный в городе бизнесмен Андрей Кунавин. Помимо незаконной рубки, ему также вменяется кража, совершенная в крупном размере (п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ). Известно, что данный предприниматель находился в конфликте с коммерсантом Юрием Быковым, который в настоящее отбывает наказание в ИК-2 за незаконную рубку леса. О том, как он попал в колонию, по заказу, как он считает, конкурентов, мы рассказывали ранее (читать здесь).

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:06 | 6.02.2019
Пермские школьники создали гид по местам фильма «Географ глобус пропил»

18:58 | 6.02.2019
Бардымская школа войдет в пилотный проект «Электронной школы» в Прикамье

18:45 | 6.02.2019
Мэрия Екатеринбурга пошла на встречу горожанам. «Не зря обивали пороги кабинетов»

18:42 | 6.02.2019
Прикамская спортсменка взяла «бронзу» первенства мира по санному спорту

18:34 | 6.02.2019
Доступность терапевтов в Бардымском районе увеличилась в 14 раз

18:18 | 6.02.2019
Еще около 1,3 тысячи жителей Прикамья получили возможность подключения домов к газу

18:02 | 6.02.2019
Пермяк стал рекордсменом России по бегу на 1 милю

17:54 | 6.02.2019
Житель Асбеста предстанет перед судом за незаконную рубку 36 деревьев

17:49 | 6.02.2019
В Перми отметят Новый год по лунному календарю

17:45 | 6.02.2019
Шумков поздравил зауральцев с днем рождения региона: «У нашего края не только великое прошлое, но и большое будущее»

17:41 | 6.02.2019
У жителя Прикамья изъяли банку пороха

17:31 | 6.02.2019
Гонку «Лыжня России — 2019» в Кургане перенесли на март из-за карантина

17:21 | 6.02.2019
В Зауралье задержали вооруженного молодчика, который грабил магазины

17:14 | 6.02.2019
В Екатеринбурге введены дополнительные защитные меры против кори

16:47 | 6.02.2019
В Свердловской области женщину, смертельно ранившую мать кухонным ножом, осудили на шесть с половиной лет

16:21 | 6.02.2019
Игрок «Автомобилиста» Стефан Да Коста дисквалифицирован на один матч за удар соперника в Екатеринбурге

15:57 | 6.02.2019
В Невьянске осудили водителя, по вине которого погиб велосипедист

15:31 | 6.02.2019
Уральский депутат предложил ввести госрегулирование цен на бензин, чтобы не допустить народного недовольства

15:29 | 6.02.2019
Завтра в Екатеринбурге стартует форум «Культуралика»

15:09 | 6.02.2019
Живодёра, стрелявшего в собаку, накажут с помощью челябинского депутата

14:44 | 6.02.2019
Свердловское УФАС проверит тарифы на вывоз мусора

14:40 | 6.02.2019
В Прикамье выбран подрядчик на ремонт дороги Полазна – Чусовой

14:20 | 6.02.2019
Более 5 тысяч сотрудников предприятий Прикамья повысили квалификацию и прошли профпереподготовку

13:59 | 6.02.2019
Наркологи напоминают: согреваться алкоголем в холод – опасно

13:46 | 6.02.2019
В Ачитском ГО муниципальное предприятие уличили в загрязнении водного объекта

13:19 | 6.02.2019
Скидки на лекарства до 30% в новой аптеке Живика в г. Челябинск*!

13:19 | 6.02.2019
Организатор массовых беспорядков в Цыганском поселке обжаловал приговор

13:07 | 6.02.2019
Пермский край сохраняет позицию в группе регионов России с высокой социально-политической устойчивостью

12:54 | 6.02.2019
Шумков и Бобров подписали новое соглашение: «Вводим в эксплуатацию тариф не выше, чем в соседней Тюменской области»

12:45 | 6.02.2019
Депутат из Екатеринбурга предложила отменить бесплатное питание в начальной школе

12:43 | 6.02.2019
Жителей Перми приглашают поделиться идеями улучшения города

12:32 | 6.02.2019
Жителя Прикамья будут судить за уклонение от призыва

12:10 | 6.02.2019
В Новоуральске пенсионер пытался застрелить соседа из самодельного револьвера

12:09 | 6.02.2019
В Екатеринбурге в результате ночной стрельбы в жилом доме ранено два полицейских

11:59 | 6.02.2019
Администрация Нижнего Тагила заплатит 600 тысяч родителям мальчика, на которого упала ветка

11:37 | 6.02.2019
Уральские таможенники задержали китайца с 60 граммами янтаря





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 