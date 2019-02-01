В Свердловской области объявлена первая степень опасности из-за смога

21:06 | 5.02.2019

Фото: fedpress.ru

Помимо сильных морозов на Урал пришёл смог, в связи с этим МЧС объявили первую степень опасности.



Как рассказали в Уральском гидрометцентре, в Свердловской области с 20 часов 5 февраля до 10 часов 7 февраля будут неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе условия.



Синоптики отмечают также, что морозы в Екатеринбурге отступят только к пятнице.