В Екатеринбурге эвакуировали дом, в котором живет генконсул США

20:29 | 5.02.2019

Фото: Игорь Пушкарёв

В столице Урала вновь поступило сообщение о лжеминировании, сегодня днём эвакуировали дом по адресу Мамина-Сибиряка, 126, в котором проживает генконсул США.



В связи с «минированием» полиция перекрыла улицу Мамина-Сибиряка. На месте работали сотрудники ДПС, пожарные и сапёры.



Стоит отметить, что сегодня прошла масштабная волна лжеминирований по Москве. В столице зафиксировали около 200 предупреждений, для проверки зданий эвакуировали около 20 тысяч человек.