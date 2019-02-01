В Екатеринбурге на Московской машина такси влетела под грузовик

19:32 | 5.02.2019

Фото: Ночные новости

Сегодня днём, 5 февраля, машина такси «Три десятки» врезалась в припаркованный грузовик. В ГИБДД уточнили, что фура стояла в правом ряду.



Машина такси «Рено-Логан» ехала по Объездной и свернула с развязки на Московскую в сторону Вторчермета, однако, при перестроении машина влетела в припаркованный грузовик «Скания».



Водитель машины получил черпно-мозговую травму и был доставлен в больницу №24 Екатеринбурга. Пассажиров в такси не было.