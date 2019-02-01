Уральца, избившего и похитившего женщину, приговорили к восьми годам

18:01 | 5.02.2019

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В Верхней Пышме к восьми годам в колонии особого режима приговорен житель города Заречного 1979 года рождения Николай Котов. Он признан виновным в похищении человека и других преступлениях.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил окно и проник в дом своей знакомой в Верхней Пышме, нанес ей телесные повреждения и, угрожая убийством, в автомобиле, принадлежащем потерпевшей, повез женщину в Заречный. Автомобиль был задержан нарядом ДПС, женщину освободили.



Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону, пострадавшей по делу является 51-летняя знакомая осужденного. Женщина пыталась скрыться от нападавшего, но тот настиг ее уже на улице.



Приговор вынесен с учетом прежней судимости Котова: в 2005 году его приговорили к 11 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений.