В Нижнем Тагиле устанавливают причину смерти школьницы

17:16 | 5.02.2019

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В Нижнем Тагиле по не установленной пока причине погибла школьница – ученица школы № 95.



Как сообщает АН «Между строк», девочка с родителями возвращались из Екатеринбурга домой на электричке. Ребенку стало плохо, и ей вызвали скорую, однако причин для госпитализации не нашли. Вечером родителям снова пришлось вызывать врачей, но спасти девочку уже не удалось.



Обстоятельства трагедии устанавливаются. По одной из версий, причиной смерти стала вирусная инфекция.