В Екатеринбурге задержан веловор. Полиция ищет пострадавших

В Екатеринбурге задержан 20-летний ранее не судимый местный житель, подозреваемый в совершении кражи. По данным полиции, 21 января он украл у несовершеннолетнего велосипед в одном из торговых центров в Верх-Исетском районе.«Молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие хищения. Со слов злоумышленника, похищенный велосипед он передал своему знакомому «в качестве долга», а тот, в свою очередь, распорядился имуществом по своему усмотрению – сбыл через интернет добросовестному покупателю», - рассказали в отделении по связям со СМИ МВД России по Екатеринбургу.Возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция ищет других возможных пострадавших. Граждан просят обращаться в дежурную часть отдела № 8 УМВД России по телефону: (343)356-42-08 (либо 02).