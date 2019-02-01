Прокуратура запустила горячую линию для жалоб по записи детей в первые классы в Екатеринбурге

13:22 | 5.02.2019

ufa.kp.ru

Прокуратура Екатеринбурга организовала горячую линию для обращений по поводу возможных нарушений при записи детей в первые классы.



«С учетом особой социальной значимости для г. Екатеринбурга вопроса зачисления детей в первые классы образовательных учреждений, напоминаем, что в прокуратуре г. Екатеринбурга ежедневно осуществляется прием граждан, в том числе по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних при подаче документов для зачисления в первые классы школ в 2019 году», - отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.



Екатеринбуржцы могут обратиться с соответствующим заявлением в прокуратуру города по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 54 (график приема: ежедневно с 9 до 18 часов, в пятницу и предпраздничные дни – с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов). Кроме того, жалобы принимают по телефону: 229-59-24.



Напомним, что основной период подачи заявлений на зачисление детей в первый класс стартовал 1 февраля.