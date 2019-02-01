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09:31 | 5.02.2019

пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Свердловской области у строительной компании-должника арестовали лесовозы

В Белоярском районе у строительной компании арестовали 10 лесовозов. Причиной стала задолженность перед подрядчиком- грузоперевозчиком в размере 700 тысяч рублей. Если в ближайшее время долг не будет погашен, арестованные лесовозы продадут на торгах.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, за строительной компанией также числится задолженность на общую сумму более 4,5 млн рублей по налогам, штрафам и другим обязательствам. В случае невыплаты будет арестовано и другое имущество: земельные участки общей площадью около 100 квадратных метров, трансформаторная подстанция, гараж и другое.

© «Вечерние Ведомости»

 


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